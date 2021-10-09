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Индиан-Уэллс. Костюк проигрывает Халеп во втором круге турнира

Теннис
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Украинка покидает соревнования

Индиан-Уэллс. Костюк проигрывает Халеп во втором круге турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №58) уступает в матче второго круга американского Индиан-Уэллс. В поединке 1/32 финала она проиграла румынке Симоне Халеп (WTA №17).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-1) в пользу победительница матча в активе которой 0 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 66% очков, выигранных на подаче, 35% очков, выигранных на приеме, 3 из 6 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, 6 подряд выигранных очков, 65% очков, выигранных на подаче, 34% очков, выигранных на приеме, 1 из 5 использованный брейк и 2 двойные ошибки.

В следующем круге соревнований Халеп встретится с белоруской Александрой Саснович (WTA №100), которая в своем поединке сенсационно победила британку Эмму Радукану (WTA №22).

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В статье: Симона Халеп Марта Костюк
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