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Ничего себе лошадка: Свитолина приобрела новое шикарное авто. Фото

Теннис
(2 голосов)

Достойное авто

Ничего себе лошадка: Свитолина приобрела новое шикарное авто. Фото

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками дорогой обновкой. Наша спортсменка приобрела себе авто. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ничего себе лошадка: Свитолина приобрела новое шикарное авто. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Григор Димитров прокомментировал выход в полуфинал Индиан-Уэллс.

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В статье: Элина Свитолина
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