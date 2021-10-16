Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничего себе лошадка: Свитолина приобрела новое шикарное авто. Фото
Достойное авто
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками дорогой обновкой. Наша спортсменка приобрела себе авто. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Григор Димитров
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Спартак опроверг переход украинского защитника Шахтера в московский клуб
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Французский защитник провалил просмотр в Вересе
- Свитолина с разгромом покинула турнир в Индиан-Уэллсе
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...