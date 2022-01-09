Надаль в Мельбурне выиграл 89-й титул в карьере

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, победил в финальном матче турнира в Мельбурне (Австралия). В поединке за главный титул турнира он одолел представителя США Максима Кресси (АТР №). Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3).

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Для Надаля это первые официальные соревнования с начала августа 2021, когда он принял решение досрочно завершить сезон из-за травмы стопы. В прошлом сезоне испанец стал победителем на Мастерсе в Риме и турнире АТР 500 в Барселоне.

Теперь в активе Рафаэля Надаля 89 титулов. Таким образом, Надаль уже 19-й сезон подряд выигрывает за год хотя бы один титул.