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Надаль в Мельбурне выиграл 89-й титул в карьере

Теннис
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Поздравляем легендарного испанца

Надаль в Мельбурне выиграл 89-й титул в карьере

фото - atptour.com

UA-Футбол
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Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль, победил в финальном матче турнира в Мельбурне (Австралия). В поединке за главный титул турнира он одолел представителя США Максима Кресси (АТР №). Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3).

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Надаль в Мельбурне выиграл 89-й титул в карьере - изображение 1

Для Надаля это первые официальные соревнования с начала августа 2021, когда он принял решение досрочно завершить сезон из-за травмы стопы. В прошлом сезоне испанец стал победителем на Мастерсе в Риме и турнире АТР 500 в Барселоне.

Теперь в активе Рафаэля Надаля 89 титулов. Таким образом, Надаль уже 19-й сезон подряд выигрывает за год хотя бы один титул.

Напомним, что ранее Канада стала чемпионом ATP Cup.

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В статье: Рафаэль Надаль
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