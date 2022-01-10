Ястремская пробилась в основу турнира в Аделаиде

Даяна Ястремская в финале квалификации в трех сетах в волевом стиле справилась с лидером посева Элиссон ван Эйтванк (3:6, 6:4, 6:4).

В матче с теннисисткой из Бельгии Ястремская подала 6 эйсов, сделала 6 двойных ошибок, выиграла 69% очков с первого мяча, реализовала 3 из 3 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.