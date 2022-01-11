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Australian Open. Цуренко пробилась в полуфинал квалификации, Стаховский выбыл

Теннис
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Новая порция результатов украинцев в Мельбурне

Australian Open. Цуренко пробилась в полуфинал квалификации, Стаховский выбыл

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Леся Цуренко матч первого раунда против 202-й ракетки мира Анкиты Райны завершила всего за 52 минуты (6:1, 6:0). Украинка выиграла 92% очков с первой подачи и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов.

В полуфинале квалификации Цуренко сыграет с Валентини Грамматикопулу или Эйжой Мухаммад.

Сергей Стаховский в первом круге квалификации Australian Open, вероятно, провел последний матч в карьере одиночном разряде. Экс-первая ракетка Украины за 1 час и 20 минут уступил американцу Джей-Джей Вульфу (3:6, 4:6).

Накануне в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии пробились Екатерина Бондаренко, Дарья Снигур и Виталий Сачко.

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В статье: Australian Open Леся Цуренко Сергей Стаховский
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