Australian Open. Цуренко пробилась в полуфинал квалификации, Стаховский выбыл

Леся Цуренко матч первого раунда против 202-й ракетки мира Анкиты Райны завершила всего за 52 минуты (6:1, 6:0). Украинка выиграла 92% очков с первой подачи и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов.

В полуфинале квалификации Цуренко сыграет с Валентини Грамматикопулу или Эйжой Мухаммад.

Сергей Стаховский в первом круге квалификации Australian Open, вероятно, провел последний матч в карьере одиночном разряде. Экс-первая ракетка Украины за 1 час и 20 минут уступил американцу Джей-Джей Вульфу (3:6, 4:6).