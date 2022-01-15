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Бадоса победила Крейчикову в финале турнира в Сиднее
Поздравляем испанку с триумфом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №9) победила в финальном матче турнира серии WTA 500 в Сиднее (Австралия). В решающем матче за титул она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову (WTA №4). Счет встречи 2-1 (6-3; 4-6; 7-5) в пользу триумфаторки соревнований.
Статистика матча (источник - flashscore.ua):
Для испанки эта победа стала пятой во встречах с представительницами ТОП-5 рейтинга. За свою карьеру Паула завоевала третий титул WTA. Два предыдущих испанка выиграли в 2021 году на турнирах WTA250 в Белграде и WTA1000 в Индиан-Уэллс.
Для Бадосы эта победа стала третьей в противостояниях против Крейчиковой.
Ранее Надаль
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