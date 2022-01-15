Бадоса победила Крейчикову в финале турнира в Сиднее

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №9) победила в финальном матче турнира серии WTA 500 в Сиднее (Австралия). В решающем матче за титул она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову (WTA №4). Счет встречи 2-1 (6-3; 4-6; 7-5) в пользу триумфаторки соревнований.

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Для испанки эта победа стала пятой во встречах с представительницами ТОП-5 рейтинга. За свою карьеру Паула завоевала третий титул WTA. Два предыдущих испанка выиграли в 2021 году на турнирах WTA250 в Белграде и WTA1000 в Индиан-Уэллс.

Для Бадосы эта победа стала третьей в противостояниях против Крейчиковой.