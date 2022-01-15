  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бадоса победила Крейчикову в финале турнира в Сиднее
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бадоса победила Крейчикову в финале турнира в Сиднее

Теннис
(1 голосов)

Поздравляем испанку с триумфом

Бадоса победила Крейчикову в финале турнира в Сиднее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №9) победила в финальном матче турнира серии WTA 500 в Сиднее (Австралия). В решающем матче за титул она одолела представительницу Чехии Барбору Крейчикову (WTA №4). Счет встречи 2-1 (6-3; 4-6; 7-5) в пользу триумфаторки соревнований.

Статистика матча (источник - flashscore.ua):

Бадоса победила Крейчикову в финале турнира в Сиднее - изображение 1

Для испанки эта победа стала пятой во встречах с представительницами ТОП-5 рейтинга. За свою карьеру Паула завоевала третий титул WTA. Два предыдущих испанка выиграли в 2021 году на турнирах WTA250 в Белграде и WTA1000 в Индиан-Уэллс.

Для Бадосы эта победа стала третьей в противостояниях против Крейчиковой.

Ранее Надаль поделился ожиданиями от Australian Open.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паула Бадоса Гиберт Барбора Крейчикова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...