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Цуренко разгромно проиграла Барти на Australian Open

Теннис
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Первая ракетка мира снесла украинку

Цуренко разгромно проиграла Барти на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Австралии не смогла навязать борьбу лидеру посева Эшли Барти (0:6, 1:6). Матч продолжался всего 54 минуты.

Цуренко в противостоянии с лучшей теннисисткой мира отдала 5 геймов на своей подаче и упустила 2 брейк-поинта. Леся сделала всего 4 виннерса и совершила 21 невынужденную ошибку.

Леся Цуренко в 11-й раз сыграла в основной сетке австралийского Шлема. В Мельбурне на счету киевлянки 6 побед при 11 поражениях.

Таким образом, среди пяти украинок во второй круг Australian Open смогли выйти только Элина Свитолина и Марта Костюк.

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В статье: Australian Open Леся Цуренко Эшли Барти
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