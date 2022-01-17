Цуренко разгромно проиграла Барти на Australian Open

Леся Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Австралии не смогла навязать борьбу лидеру посева Эшли Барти (0:6, 1:6). Матч продолжался всего 54 минуты.

Цуренко в противостоянии с лучшей теннисисткой мира отдала 5 геймов на своей подаче и упустила 2 брейк-поинта. Леся сделала всего 4 виннерса и совершила 21 невынужденную ошибку.

Леся Цуренко в 11-й раз сыграла в основной сетке австралийского Шлема. В Мельбурне на счету киевлянки 6 побед при 11 поражениях.