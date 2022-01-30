Крейчикова и Синякова – чемпионки Australian Open в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова (WTA №4) и Катерина Синякова (WTA №48) побеждают в финальном матче парного турнира Открытого чемпионата Австралии. В решающем поединке за главный титул соревнований они обыграли казахско-бразильский тандем Анну Данилину (WTA №334) и Беатрис Хаддад Майю (WTA №83) со счетом 6:7, 6:4, 6:4 .

Сейчас в активе Крейчиковой и Синяковой 4 парных титула на "мейджорах". Раньше девушки вместе побеждали на Ролан Гаррос (2018, 2021) и на Уимблдоне (2021). В прошлом сезоне чешские теннисистки также завоевали титул на Итоговом турнире WTA и выиграли золотые медали на Олимпиаде в Токио. В настоящее время в активе этого дуэта 11 общих титулов.