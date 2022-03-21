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Стэн Вавринка сыграет на турнире в Марбелье после годичного перерыва
Теннисист поборется за титулы
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сыграет на турнире в Марбелье (Испания). Он пройдет с 27 марта по 3 апреля. Организаторы дали Стэну уайлд-кард.
В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.
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