Стэн Вавринка сыграет на турнире в Марбелье после годичного перерыва

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сыграет на турнире в Марбелье (Испания). Он пройдет с 27 марта по 3 апреля. Организаторы дали Стэну уайлд-кард.

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В конце марта 2021 года 36-летний Вавринка перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. При этом швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства, однако с того момента не принял участия ни в одном турнире ATP.