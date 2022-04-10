УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинская теннисистка Калинина прокомментировала дебют в ТОП 50 мирового рейтинга
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская теннисистка Калинина прокомментировала дебют в ТОП 50 мирового рейтинга

Теннис
(1 голосов)

Молодец, скоро ТОП 15

Украинская теннисистка Калинина прокомментировала дебют в ТОП 50 мирового рейтинга

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №42) прокомментировала дебют в ТОП-50 мирового рейтинга.

"Думаю, я была больше рада, когда попала в топ-100, чем в топ-50. Сейчас это похоже на: "теперь мне нужно доказывать в три раза больше – лучше подавать, лучше двигаться, все делать лучше". Сейчас у меня много целей и дело не в счастье – я была бы счастлива если бы я была 82-й или 22-й. Я просто хочу оставаться здоровой и усовершенствоваться. Улучшение – самое важное.

Ты должен самосовершенствоваться, а не думать о рейтингах. Я счастлива, что мне не нужно играть турниры ITF, вместо этого я могу поехать играть в Мадрид и Рим. Когда я попала в топ-100, я была рада, что смогу выступить в основе US Open, потому что до этого я все время играла там квалификацию. Для меня всегда приоритетом было играть в основе турниров Большого Шлема" – сказала она.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...