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Украинская теннисистка Калинина прокомментировала дебют в ТОП 50 мирового рейтинга
Молодец, скоро ТОП 15
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №42) прокомментировала дебют в ТОП-50 мирового рейтинга.
"Думаю, я была больше рада, когда попала в топ-100, чем в топ-50. Сейчас это похоже на: "теперь мне нужно доказывать в три раза больше – лучше подавать, лучше двигаться, все делать лучше". Сейчас у меня много целей и дело не в счастье – я была бы счастлива если бы я была 82-й или 22-й. Я просто хочу оставаться здоровой и усовершенствоваться. Улучшение – самое важное.
Ты должен самосовершенствоваться, а не думать о рейтингах. Я счастлива, что мне не нужно играть турниры ITF, вместо этого я могу поехать играть в Мадрид и Рим. Когда я попала в топ-100, я была рада, что смогу выступить в основе US Open, потому что до этого я все время играла там квалификацию. Для меня всегда приоритетом было играть в основе турниров Большого Шлема" – сказала она.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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