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Ястремская выиграла всего два гейма на старте турнира в Истборне

Теннис
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Соперница выиграла матч менее чем через час

Ястремская выиграла всего два гейма на старте турнира в Истборне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку после первого матча на травяном турнире в Истборне. Украинка уступила хорватке Донни Векич, которая пробилась на турнир из квалификации.

В первом сете Ястремская не взяла ни одного гейма и отдала его за 18 минут. Больше борьбы болельщики увидели во второй партии, где украинке даже удалось зацепиться за два гейма. Однако при счете 2:2 Векич сделала еще один брейк и взяла после этого четыре подряд гейма.

Ранее мы сообщали, что Илья Марченко преодолел первый раунд квалификации на Уимблдон.

WTA. Истборн. Трава. Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина, 74) – Донна Векич (Хорватия, 93) 0:6, 2:6

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В статье: Даяна Ястремская
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