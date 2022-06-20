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Ястремская выиграла всего два гейма на старте турнира в Истборне
Соперница выиграла матч менее чем через час
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку после первого матча на травяном турнире в Истборне. Украинка уступила хорватке Донни Векич, которая пробилась на турнир из квалификации.
В первом сете Ястремская не взяла ни одного гейма и отдала его за 18 минут. Больше борьбы болельщики увидели во второй партии, где украинке даже удалось зацепиться за два гейма. Однако при счете 2:2 Векич сделала еще один брейк и взяла после этого четыре подряд гейма.
Ранее мы сообщали, что Илья Марченко
WTA. Истборн. Трава. Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина, 74) – Донна Векич (Хорватия, 93) 0:6, 2:6
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