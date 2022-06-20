Ястремская выиграла всего два гейма на старте турнира в Истборне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку после первого матча на травяном турнире в Истборне. Украинка уступила хорватке Донни Векич, которая пробилась на турнир из квалификации.

В первом сете Ястремская не взяла ни одного гейма и отдала его за 18 минут. Больше борьбы болельщики увидели во второй партии, где украинке даже удалось зацепиться за два гейма. Однако при счете 2:2 Векич сделала еще один брейк и взяла после этого четыре подряд гейма.

Ранее мы сообщали, что Илья Марченко преодолел первый раунд квалификации на Уимблдон.

WTA. Истборн. Трава. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина, 74) – Донна Векич (Хорватия, 93) 0:6, 2:6