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Энди Маррей пожертвует призовые в помощь украинским семьям

Теннис
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Благородный поступок

Энди Маррей пожертвует призовые в помощь украинским семьям

Фото: HBW News

UA-Футбол
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о плане пожертвовать свои призовые, которые он заработает в этом году в помощь пострадавшим от войны семьям Украины. Его слова цитирует RMC Sport:

"Есть семьи и дети, пытающиеся покинуть страну. Есть также семьи, чьи дома разрушены. Я подумал, что это хорошее дело. Это дает мне небольшую дополнительную мотивацию для выступлений и побед. Поэтому я решил сделать это" – сказал он.

Напомним, ранее Джокович рассказал, что против отстранения россиян и белорусов от турниров.

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В статье: Энди Маррей
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