Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей пожертвует призовые в помощь украинским семьям
Благородный поступок
Фото: HBW News
Британский теннисист Энди Маррей рассказал о плане пожертвовать свои призовые, которые он заработает в этом году в помощь пострадавшим от войны семьям Украины. Его слова цитирует RMC Sport:
"Есть семьи и дети, пытающиеся покинуть страну. Есть также семьи, чьи дома разрушены. Я подумал, что это хорошее дело. Это дает мне небольшую дополнительную мотивацию для выступлений и побед. Поэтому я решил сделать это" – сказал он.
Напомним, ранее Джокович
Популярное сейчас
- Реал может осуществить трансфер ключевого игрока Ливерпуля
- СМИ: Страны Большой семерки (G7) готовят для россии новое эмбарго
- Кортеж путина срочно под ночь приехал в кремль
- Истборн. Калинина не справилась с натиском Остапенко и остановилась в четвертьфинале
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану