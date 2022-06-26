Энди Маррей пожертвует призовые в помощь украинским семьям

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о плане пожертвовать свои призовые, которые он заработает в этом году в помощь пострадавшим от войны семьям Украины. Его слова цитирует RMC Sport:

"Есть семьи и дети, пытающиеся покинуть страну. Есть также семьи, чьи дома разрушены. Я подумал, что это хорошее дело. Это дает мне небольшую дополнительную мотивацию для выступлений и побед. Поэтому я решил сделать это" – сказал он.