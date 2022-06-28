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Марта Костюк: Для меня Уимблдон один из самых трудных турниров

Теннис
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Украинка смогла пробиться в следующий раунд

Марта Костюк: Для меня Уимблдон один из самых трудных турниров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями после победы на старте WImbledon-2022.

"Сейчас это первый раз, когда я присела после матча. Я могу проанализировать игру. Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч, мы были на равных. Кэти показала отличный теннис, я до самого конца не знала, смогу ли оказать победу. Трава – это непростое покрытие. Мне нравится на нем играть. Я люблю Уимблдон. Но это действительно один из самых трудных турниров для меня. Возможно, в будущем это изменится, но пока мне все еще немного тяжело".

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В статье: Марта Костюк
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