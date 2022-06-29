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Уимблдон-2022. Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют в миксте
Украинки попробуют свои силы в миксте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка основной сетки смешанного парного разряда Уимблдона-2022. На этих соревнованиях нашу страну представят Марта Костюк и Людмила Киченок.
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Киченок будет выступать в паре с бразильцем Рафаэлом Матосом, а Костюк в паре с 40-летним поляком Лукашем Куботом.
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