Уимблдон-2022. Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют в миксте

Состоялась жеребьевка основной сетки смешанного парного разряда Уимблдона-2022. На этих соревнованиях нашу страну представят Марта Костюк и Людмила Киченок.

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Киченок будет выступать в паре с бразильцем Рафаэлом Матосом, а Костюк в паре с 40-летним поляком Лукашем Куботом.