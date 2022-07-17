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Долгополов: Почему нельзя было закрыть небо, чтобы защитить наших детей

Теннис
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Долгополов: Почему нельзя было закрыть небо, чтобы защитить наших детей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Александр Долгополов на своей странице в Твиттер разместил пост, в котором выразил непонимание действий западных стран по просьбе закрыть небо над Украиной.

"Помните этого прекрасного ребенка и многих других, которых Россия решила убивать каждый день? Ее мать выжила и вот ее реальность каждый день.

Она не может понять, как мир наблюдает за тем, как убивают Украину. Почему нельзя было закрыть небо, чтобы защитить наших детей и мирных жителей от этого тирана? Если его не остановить, он пойдет дальше и уничтожит все, что сможет "– написал он.

Напомним, что ранее Людмила Киченок рассказала, как помогает ВСУ.

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В статье: Александр Долгополов
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