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Долгополов: Почему нельзя было закрыть небо, чтобы защитить наших детей
Этот вопрос волнует многих
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Александр Долгополов на своей странице в Твиттер разместил пост, в котором выразил непонимание действий западных стран по просьбе закрыть небо над Украиной.
"Помните этого прекрасного ребенка и многих других, которых Россия решила убивать каждый день? Ее мать выжила и вот ее реальность каждый день.
Она не может понять, как мир наблюдает за тем, как убивают Украину. Почему нельзя было закрыть небо, чтобы защитить наших детей и мирных жителей от этого тирана? Если его не остановить, он пойдет дальше и уничтожит все, что сможет "– написал он.
Напомним, что ранее Людмила Киченок
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