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Элина Свитолина встретилась с президентом Польши. Фото
Гуманитарная миссия
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой и его женой. Произошло это в рамках проведения первой леди Украины Еленой Зеленской саммита "Первых леди и джентльменов", традиционно состоявшегося в Киеве. Фото со встречи наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марина Бех-Романчук
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