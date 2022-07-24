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Элина Свитолина встретилась с президентом Польши. Фото

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Элина Свитолина встретилась с президентом Польши. Фото

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой и его женой. Произошло это в рамках проведения первой леди Украины Еленой Зеленской саммита "Первых леди и джентльменов", традиционно состоявшегося в Киеве. Фото со встречи наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022.

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В статье: Элина Свитолина
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