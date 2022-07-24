Элина Свитолина встретилась с президентом Польши. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой и его женой. Произошло это в рамках проведения первой леди Украины Еленой Зеленской саммита "Первых леди и джентльменов", традиционно состоявшегося в Киеве. Фото со встречи наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал чемпионата мира-2022.