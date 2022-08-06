Марта Костюк показала, как проходит ее субботнее утро. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым снимком. Украинка показала, как она встретила субботнее утро. В эти дни наша спортсменка находится во Франции. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Олег Верняев купил флаг подразделения ВСУ на благотворительном аукционе.