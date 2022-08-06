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Марта Костюк показала, как проходит ее субботнее утро. Фото

Теннис
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Как всегда очаровательна

Марта Костюк показала, как проходит ее субботнее утро. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым снимком. Украинка показала, как она встретила субботнее утро. В эти дни наша спортсменка находится во Франции. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Марта Костюк показала, как проходит ее субботнее утро. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Олег Верняев купил флаг подразделения ВСУ на благотворительном аукционе.

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В статье: Марта Костюк
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