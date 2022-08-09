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Александр Долгополов отреагировал на взрывы в Крыму
ВСУ отлично поработали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов в Twitter прокомментировал взрывы на российском военном аэродроме в оккупированном Крыму.
"Потому что Крым – это Украина. База BBC немного демилитаризована".
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