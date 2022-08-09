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Александр Долгополов отреагировал на взрывы в Крыму

Теннис
(2 голосов)

ВСУ отлично поработали

Александр Долгополов отреагировал на взрывы в Крыму

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов в Twitter прокомментировал взрывы на российском военном аэродроме в оккупированном Крыму.

"Потому что Крым – это Украина. База BBC немного демилитаризована".

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В статье: Александр Долгополов
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