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Винус Уильямс рассказала, планирует ли завершать карьеру
Пока американка не собирается уходить
Фото: Olympics
Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде 42-летняя американка Винус Уильямс ответила на вопрос, планирует ли она завершать карьеру. 30 августа, Уильямс в двух сетах проиграла Элисон Ван Эйтванк в первом круге Открытого чемпионата США.
"Планирую ли заканчивать? Сейчас я сосредоточена на парном разряде. Это была идея Серены. Она босс. Я делаю всё, что она мне говорит (улыбается).
Мы с ней не раз побеждали вместе. Было бы здорово выиграть что-то ещё", — приводит слова Винус Уильямс Eurosport.
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