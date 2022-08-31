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Винус Уильямс рассказала, планирует ли завершать карьеру

Теннис
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Пока американка не собирается уходить

Винус Уильямс рассказала, планирует ли завершать карьеру

Фото: Olympics

Новина українською

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде 42-летняя американка Винус Уильямс ответила на вопрос, планирует ли она завершать карьеру. 30 августа, Уильямс в двух сетах проиграла Элисон Ван Эйтванк в первом круге Открытого чемпионата США.

"Планирую ли заканчивать? Сейчас я сосредоточена на парном разряде. Это была идея Серены. Она босс. Я делаю всё, что она мне говорит (улыбается).

Мы с ней не раз побеждали вместе. Было бы здорово выиграть что-то ещё", — приводит слова Винус Уильямс Eurosport.

Читайте такжеUS Open. Серена и Винус Уильямс вместе сыграют в парном турнире
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В статье: Винус Уильямс
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