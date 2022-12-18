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Новак Джокович написал трогательный пост о Синише Михайловиче. Фото
Светлая память
фото - flashscore.com.ua
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович выразил соболезнования в связи со смертью своего соотечественника, футболиста и тренера Синиши Михайловича. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Почивай с миром, дорогой Синиша. Мои соболезнования семье Михайловича. Благодарю тебя за все, что ты сделал для нашего спорта, а также для Италии. Твой след неизгладимый" – написал серб.
Напомним, что ранее украинский олимпиец Чебан
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