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Петра Квитова: Было очень тяжело найти способ противостоять Калининой

Теннис
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Теннисистка прокомментировала поражение

Петра Квитова: Было очень тяжело найти способ противостоять Калининой

sportztimes

Новина українською

Чешская теннисистка Петра Квитова отреагировала на поражение в матче с Ангелиной Калининой на Australian Open.

"Было ощущение, что Ангелина вообще не ошибалась. Она отражала все мои удары, очень хорошо играла в защите, прекрасно двигалась и довольно быстро играла.

Было очень тяжело найти способ ей противостоять. Попробовал несколько слайсов, дропшотов, но сегодня она играла очень, очень хорошо. Так что она точно заслужила победу. Безусловно, это был хороший матч", – сказала Квитова.

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В статье: Петра Квитова
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Источник:
tennismajors

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