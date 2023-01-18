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Петра Квитова: Было очень тяжело найти способ противостоять Калининой
Теннисистка прокомментировала поражение
sportztimes
Чешская теннисистка Петра Квитова отреагировала на поражение в матче с Ангелиной Калининой на Australian Open.
"Было ощущение, что Ангелина вообще не ошибалась. Она отражала все мои удары, очень хорошо играла в защите, прекрасно двигалась и довольно быстро играла.
Было очень тяжело найти способ ей противостоять. Попробовал несколько слайсов, дропшотов, но сегодня она играла очень, очень хорошо. Так что она точно заслужила победу. Безусловно, это был хороший матч", – сказала Квитова.
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