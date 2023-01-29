Крейчикова и Синякова – чемпионки парного разряда Australian Open 2023

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В решающем матче за главный титул они победили японскую пару Аояма / Сибахара.

Счет поединка 2-0 (6-4; 6-3) в пользу чемпионок, на счету которых 3 подачи на вылет, 33 виннера, 4 из 6 использованных брейков, 10 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Таким образом, чешки завоевали уже седьмой общий титул на турнирах серии Grand Slam. В последних 24 поединках в паре спортсменки не проигрывали.