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Крейчикова и Синякова – чемпионки парного разряда Australian Open 2023

Теннис
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Защитили титул

Крейчикова и Синякова – чемпионки парного разряда Australian Open 2023

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В решающем матче за главный титул они победили японскую пару Аояма / Сибахара.

Счет поединка 2-0 (6-4; 6-3) в пользу чемпионок, на счету которых 3 подачи на вылет, 33 виннера, 4 из 6 использованных брейков, 10 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Таким образом, чешки завоевали уже седьмой общий титул на турнирах серии Grand Slam. В последних 24 поединках в паре спортсменки не проигрывали.

Напомним, что ранее определилась победительница одиночного разряда Australian Open.

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В статье: Барбора Крейчикова Катерина Синякова
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