Джокович побеждает Циципаса в финале Australian Open

Сербский теннисист, пятая ракетка мира Новак Джокович победил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии – Australian Open.

В решающем матче за главный титул турнира он одолел грека Стефаноса Циципаса (АТР №4).

Счет поединка 3-0 (6-3; 7-6; 7-6) в пользу Новака, в активе которого 7 подач на вылет, 36 виннеров, 2 из 5 реализованных брейков, 22 невынужденных и 2 двойные ошибки. У его соперника 15 эйсов, 40 виннеров, 1 из 3 реализованный брейк, 42 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Путь к финалу:

1/64. Новак Джокович – Карбальес Баэна Р. (6-3; 6-4; 6-0);

1/32. Новак Джокович – Энцо Куако (6-1; 6-7; 6-2; 6-0);

1/16. Новак Джокович – Григор Димитров (7-6; 6-3; 6-4);

1/8. Новак Джокович – Алекс де Минор (6-2; 6-1; 6-2);

1/4. Новак Джокович – Андрей Рублев (6-1; 6-2; 6-4);

1/2. Новак Джокович – Томми Пол (7-5; 6-1; 6-2);

Таким образом, Джокович сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству выигранных титулов Grand Slam (10 – AO, 2 – RG, 7 – Wimbledon, 3 – US Open).

С понедельника, 30 января, Новак вернется на первую позицию мирового рейтинга, возглавив список лучших, а Стефанос станет третьим. В противостоянии личных встреч серб увеличил свое превосходство над греком до 11-3.