На турнире ATP-500 в Акапулько выступят сразу несколько представителей топ-20 рейтинга АТР

Восемь теннисистов, входящих в топ-20 рейтинга АТР, примут участие в турнире категории ATP-500 Abierto Mexicano Telcel, который пройдёт в Акапулько (Мексика) c 27 февраля по 4 марта.

На официальном сайте турнира опубликована заявка, согласно которой за титул в Акапулько поборются испанец Карлос Алькарас (второе место в рейтинге АТР), грек Стефанос Циципас (третье место), норвежец Каспер Рууд (четвёртое место), американец Тейлор Фритц (восьмое место), датчанин Хольгер Руне (девятое место), прошлогодний финалист турнира британец Кэмерон Норри (11-е место), а также американцы Фрэнсис Тиафо и Томми Пол.