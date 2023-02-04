  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко выходит в финал турнира в Хуахине, повержена Андрееску
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко выходит в финал турнира в Хуахине, повержена Андрееску

Теннис
(1 голосов)

Просто фантастическая игра

Цуренко выходит в финал турнира в Хуахине, повержена Андрееску

Фото: WTA Tennis

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №136) победила в матче 1/2 финала турнира в Хуахине (Таиланд). В поединке за право сыграть в финале соревнований наша спортсменка победила представительницу Канады, первую сеяную Бьянку Андрееску.

Счет матча 1-0 (7-5; 4-0 отм) в пользу украинки, на счету которой 0 эйсов, 7 подряд выигранных очков, 6 из 9 использованных брейков, 1 из 4 отыгранный брейк, 12 виннеров и 22 невынужденных и 5 двойных ошибок.

В течение поединка у Андрееску были проблемы с плечом и она дважды вызывала на корт физио.

В финальном матче турнира Леся сыграет против представительницы Китая Линь Чжу (WTA №54).

Турнир в Хуахине – серия WTA 250

Призовой фонд: 260 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Украина победила Ливан в плей-офф Кубка Дэвиса.

По теме
yellow-arrow
Мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса
yellow-arrow
Цуренко: Я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры
yellow-arrow
Свитолина: Надеюсь россияне и белорусы не сыграют на Уимблдоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде