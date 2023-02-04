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Цуренко выходит в финал турнира в Хуахине, повержена Андрееску
Просто фантастическая игра
Фото: WTA Tennis
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №136) победила в матче 1/2 финала турнира в Хуахине (Таиланд). В поединке за право сыграть в финале соревнований наша спортсменка победила представительницу Канады, первую сеяную Бьянку Андрееску.
Счет матча 1-0 (7-5; 4-0 отм) в пользу украинки, на счету которой 0 эйсов, 7 подряд выигранных очков, 6 из 9 использованных брейков, 1 из 4 отыгранный брейк, 12 виннеров и 22 невынужденных и 5 двойных ошибок.
В течение поединка у Андрееску были проблемы с плечом и она дважды вызывала на корт физио.
В финальном матче турнира Леся сыграет против представительницы Китая Линь Чжу (WTA №54).
Турнир в Хуахине – серия WTA 250
Призовой фонд: 260 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Украина
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