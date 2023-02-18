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Долгополов: Россиянам не место на Олимпийских играх

Теннис
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Украинец в который раз прошелся по спортсменам из России

Долгополов: Россиянам не место на Олимпийских играх

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чешский журнал Reflex выпустил очередной номер глянца, поместив на обложку Владимира Путина, изобразив того в обзоре фашиста.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на данный пост на своей странице в twitter, в очередной раз напомнив, что спортсменам из России не место на ОИ-2024 в Париже:

"Российская пропаганда на протяжении 10 лет пытается убедить, что они борются с нацистами. Мир после нескольких недель войны считает их нацистами и печатает подобные вещи год спустя. Никакая пропаганда не может бороться с правдой. россиянам не место на Олимпийских играх", - написал Долгополов.

Ранее украинский теннисист раскритиковал ATP и WTA за допуск россиян к теннисным соревнованиям наивысшего уровня.

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В статье: Александр Долгополов Олимпийские игры 2024
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