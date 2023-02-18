Долгополов: Россиянам не место на Олимпийских играх

Чешский журнал Reflex выпустил очередной номер глянца, поместив на обложку Владимира Путина, изобразив того в обзоре фашиста.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на данный пост на своей странице в twitter, в очередной раз напомнив, что спортсменам из России не место на ОИ-2024 в Париже:

"Российская пропаганда на протяжении 10 лет пытается убедить, что они борются с нацистами. Мир после нескольких недель войны считает их нацистами и печатает подобные вещи год спустя. Никакая пропаганда не может бороться с правдой. россиянам не место на Олимпийских играх", - написал Долгополов.

russian propaganda all over the show for 10 years, trying to convince they are fighting Nazis, the world after few weeks of war, tags them as the Nazis, and prints things like this after a year.????????

No propaganda can fight the truth.

russians don’t belong at Olympics https://t.co/kCRI2ixYux — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) February 17, 2023