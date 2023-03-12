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Марченко не сумел выйти в финал челленджера в Пуэрто-Вальярте
Украинец уступил
фото - xsport.ua
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №386) не сумел выйти в финал челленджера в Пуэрто-Вальярте (Мексика). В матче 1/2 финала наш спортсмен проиграл французу Бенуа Перу (АТР №209).
Счет матча 2-1 (6-4; 4-6; 6-4) в пользу триумфатора встречи, на счету которого 11 подач на вылет, 10 подряд выигранных очков, 4 из 8 использованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков и 9 двойных ошибок.
В финальном матче Пер сыграет против японца Юты Симидзу (АТР №309).
Свой крайний финал Марченко сыграл в марте 2021 года. Тогда он выиграл титул у Бьелле.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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