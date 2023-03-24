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Ангелина Калинина покидает турнир в Майами

Теннис
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Украинка остановилась во втором круге соревнований

Ангелина Калинина покидает турнир в Майами

Фото: Kurir

Новина українською

Ангелина Калинина проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в США. Соперницей украинки была американка София Кенин.

Miami Open. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина, 28) - София Кенин (США, SR) 3:6, 4:6

Украинская теннисистка провела вторую встречу с Кенин в текущем сезоне. В январе Калинина проиграла американке в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хобарте.

В следующем круге Кенин встретится с Бьянкой Андрееску, которая сегодня победила седьмую сеяную Марию Саккари.

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В статье: Ангелина Калинина
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Источник:
BTU

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