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Ангелина Калинина покидает турнир в Майами
Украинка остановилась во втором круге соревнований
Фото: Kurir
Ангелина Калинина проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в США. Соперницей украинки была американка София Кенин.
Miami Open. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 28) - София Кенин (США, SR) 3:6, 4:6
Украинская теннисистка провела вторую встречу с Кенин в текущем сезоне. В январе Калинина проиграла американке в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хобарте.
В следующем круге Кенин встретится с Бьянкой Андрееску, которая сегодня победила седьмую сеяную Марию Саккари.
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Источник:BTU
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