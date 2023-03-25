Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира ITF M25 в Лакнау

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР №510) вышел в полуфинал турнира серии ITF M25 в Лакнау. В поединке 1/2 финала наш спортсмен обыграл лидера посева Ли Нам Хоанга (№245 АТР) из Вьетнама.

Счет встречи 2-1 (6-1; 2-6; 6-3) в пользу Эрика. Матч длился 2 часа 8 минут.

На счету украинца две подачи на вылет, 0 двойных ошибок и 6 реализованных брейков.

В финале Ваншельбойм сыграет против экс-65 ракетки мира Евгения Донского (россия).