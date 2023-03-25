  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира ITF M25 в Лакнау
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира ITF M25 в Лакнау

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Желаем удачи в финале

Украинец Ваншельбойм вышел в финал турнира ITF M25 в Лакнау

Фото: twitter Eric Vanshelboim

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР №510) вышел в полуфинал турнира серии ITF M25 в Лакнау. В поединке 1/2 финала наш спортсмен обыграл лидера посева Ли Нам Хоанга (№245 АТР) из Вьетнама.

Счет встречи 2-1 (6-1; 2-6; 6-3) в пользу Эрика. Матч длился 2 часа 8 минут.

На счету украинца две подачи на вылет, 0 двойных ошибок и 6 реализованных брейков.

В финале Ваншельбойм сыграет против экс-65 ракетки мира Евгения Донского (россия).

Напомним, что ранее Калинина вышла во второй круг парного турнира в Майами.

По теме
yellow-arrow
Калинина вышла во второй круг парного турнира в Майами
yellow-arrow
Ангелина Калинина покидает турнир в Майами
yellow-arrow
Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг парного турнира в Майами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Ваншельбойм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде