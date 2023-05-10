Доминик Тим: Было бы здорово вернуться на вершину

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира и обладатель 17 титулов в одиночном разряде Доминик Тим рассказал, что планирует включить в список пожеланий к Санта Клаусу на следующее Рождество.

"В списке будет желание, чтобы моя семья и друзья оставались здоровыми. Я также желаю, чтобы наша планета стала более здоровой, чтобы люди изменили свой образ мышления, стали добрее и научились жить вместе. Вдобавок ко всему было бы здорово вернуться на вершину, но не думаю, что Санта сможет помочь мне в этом. Мне нужно работать над этим самостоятельно", — приводит слова Тима Tennis Majors.