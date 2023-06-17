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Циципас о Бадосе: Я никогда не испытывал такого влечения, не находил столько прекрасного
Отношения на уровне скоро свадьба
Фото: ATP Tour
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №5) рассказал об отношениях с испанкой Паулой Бадосой (WTA №34). Его слова цитирует BILD:
"Да, мы с Паулой пара. Но не только – мы родственны душе. Возможно именно так и нужно сформулировать это чувство. Это очень редкий случай, когда вы находите свою половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет вам то же самое.
Забавно, как устроен мир, не правда ли? Я встречал многих женщин в своей жизни. И я могу сказать очень уверенно – я никогда не испытывал такого влечения, не находил столько прекрасного и не испытывал такого интереса к одной женщине. Я сказал об этом Пауле, она ответила тем же, и я был счастлив услышать это от нее.
Наш внутренний мир находится на одной волне, это духовная связь. Это такой прекрасный опыт. Я не думаю, что многие люди чувствуют такую духовную и душевную связь с кем-то. Когда ты много путешествуешь, то ищешь что-то подобное и думаешь, что найдешь свое счастье на другом конце света, а иногда оно оказывается прямо перед тобой" – сказал он.
Напомним, что ранее Калинина
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