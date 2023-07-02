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Бадоса и Циципас готовятся к Уимблдону в стиле медового месяца. Фото
Семейная победа
https://sport.24tv.ua
Испанская теннисистка Паула Бадоса и ее бойфренд, грек Стефанос Циципас, готовятся к старту Открытого чемпионата Великобритании. Пара весело проводит последние дни перед стартом Уимблдона и получает удовольствие от совместно проведенного времени.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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