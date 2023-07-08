Джокович в трех сетах победил Вавринку

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании. В поединке третьего круга соревнований он одолел представителя Швейцарии Стэна Вавринку (АТР №88).

Счет матча 3-0 (6-3; 6-1; 7-6) в пользу серба, в активе которого 11 подач на вылет, 38 виннеров, 4 из 9 использованных брейки, 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против поляка Хуберта Хуркача (АТР №18). Матч состоится в воскресенье, 9 июля.