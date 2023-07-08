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Джокович в трех сетах победил Вавринку
Серб идет дальше
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании. В поединке третьего круга соревнований он одолел представителя Швейцарии Стэна Вавринку (АТР №88).
Счет матча 3-0 (6-3; 6-1; 7-6) в пользу серба, в активе которого 11 подач на вылет, 38 виннеров, 4 из 9 использованных брейки, 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.
В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против поляка Хуберта Хуркача (АТР №18). Матч состоится в воскресенье, 9 июля.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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