Марченко сыграет на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №264) сыграет на турнире серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). Наш спортсмен вступит в борьбу с квалификации.

В первом поединке Илья сыграет против представителя Италии Филиппо Морони (АТР №799). Он попал на соревнования, получив wild card.

В случае победного результата за право выступить в основной сетке турнира украинец сыграет против победителя пары Робин Хасе – Омни Кумар.

Отметим, что этот турнир станет для Марченко первым после триумфа на челленджере в Салинасе (Эквадор).