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Марченко сыграет на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме

Теннис
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Начнет с квалификации

Марченко сыграет на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №264) сыграет на турнире серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). Наш спортсмен вступит в борьбу с квалификации.

В первом поединке Илья сыграет против представителя Италии Филиппо Морони (АТР №799). Он попал на соревнования, получив wild card.

В случае победного результата за право выступить в основной сетке турнира украинец сыграет против победителя пары Робин Хасе – Омни Кумар.

Отметим, что этот турнир станет для Марченко первым после триумфа на челленджере в Салинасе (Эквадор).

Напомним, что ранее Калинина и Познихаренко получили соперниц в Кливленде.

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В статье: Илья Марченко
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