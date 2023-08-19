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Марченко сыграет на турнире АТР 250 в Уинстон-Сейлеме
Начнет с квалификации
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №264) сыграет на турнире серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). Наш спортсмен вступит в борьбу с квалификации.
В первом поединке Илья сыграет против представителя Италии Филиппо Морони (АТР №799). Он попал на соревнования, получив wild card.
В случае победного результата за право выступить в основной сетке турнира украинец сыграет против победителя пары Робин Хасе – Омни Кумар.
Отметим, что этот турнир станет для Марченко первым после триумфа на челленджере в Салинасе (Эквадор).
Напомним, что ранее Калинина и Познихаренко
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