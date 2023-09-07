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Победительница последнего Уимблдона сошла с дистанции US Open-2023 на стадии четвертьфинала
Маркета Вондроушова не прошла Мэдисон Киз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова не сумела пробиться в полуфинал открытого чемпионата США 2023. Победительница последнего Уимблдона сошла с дистанции на стадии четвертьфинала, уступив американке Мэдисон Киз.
Матч длился один час 21 минуту. В первом сете Вондроушова, посеянная на US Open-2023 под девятым номером, выиграла только один гейм. Во втором сете была более плотная борьба, но чешка все равно не сумела сломать ход событий. Итог – поражение в двух сетах.
US Open-2023. Четвертьфинал
Макета Вондроушова (Чехия) – Мэдисон Киз (США) 0:2 (1:6, 4:6)
В полуфинале Мэдисон Киз сыграет с представительницей страны-агрессорки Ариной Соболенко. Другую полуфинальную пару сформировали американка Коко Гауф и чешка Каролина Мухова.
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