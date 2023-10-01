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Калинина – Вондрушова: Видео-обзор матча первого круга тысячника в Пекине
Это было круто
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №28)
Вашему вниманию видео-обзор матча Калинина-Вондрушова:
Напомним, что ранее Надежда Киченок
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