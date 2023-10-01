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Калинина – Вондрушова: Видео-обзор матча первого круга тысячника в Пекине

Теннис
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Это было круто

Калинина – Вондрушова: Видео-обзор матча первого круга тысячника в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №28) победила в первом круге турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай). В стартовом матче на соревнованиях она одолела восьмую ракетку планеты Маркету Вондрушову.

Вашему вниманию видео-обзор матча Калинина-Вондрушова:

Напомним, что ранее Надежда Киченок вышла во второй круг турнира в Пекине.

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В статье: Ангелина Калинина Маркета Вондроушова
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