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Марченко получил первого соперника на ATP Challenger 100 в Нумеа

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Украинец заехал очень далеко

Марченко получил первого соперника на ATP Challenger 100 в Нумеа

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Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР №220) выступит на турнире серии ATP Challenger 100 в Нумеа (Новая Каледония).

В первом поединке на соревнованиях наш соотечественник сыграет против экс-седьмой ракетки мира Ришара Гаске (АТР №76). Спортсмены раньше никогда не играли очные поединки.

Отметим, что 37-летний француз завершил прошлый сезон из серии в пять поражений подряд. Крайнюю победу он одержал в конце сентября в четвертьфинале челленджера в Орлеане.

Марченко свой крайний поединок сыграл в финале квалификации турнира АТР 250 в Софии (Болгария).

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко получили соперниц в первом круге Окленда.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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