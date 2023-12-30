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Марченко получил первого соперника на ATP Challenger 100 в Нумеа
Украинец заехал очень далеко
Первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР №220) выступит на турнире серии ATP Challenger 100 в Нумеа (Новая Каледония).
В первом поединке на соревнованиях наш соотечественник сыграет против экс-седьмой ракетки мира Ришара Гаске (АТР №76). Спортсмены раньше никогда не играли очные поединки.
Отметим, что 37-летний француз завершил прошлый сезон из серии в пять поражений подряд. Крайнюю победу он одержал в конце сентября в четвертьфинале челленджера в Орлеане.
Марченко свой крайний поединок сыграл в финале квалификации турнира АТР 250 в Софии (Болгария).
Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко
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