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Свитолина потренировалась с Кербер в рамках подготовки к Australian Open. Фото

Теннис
Обновлено

Удачи обеим теннисисткам

Свитолина потренировалась с Кербер в рамках подготовки к Australian Open. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Наша спортсменка провела одну из тренировок вместе с немкой, экс-первой ракеткой мира Анджелик Кербер. Соответствующее фото Элина разместила на своей странице в Instagram.

"Просто две мамы поиграли в теннис" – подписала фото Свитолина.

Свитолина потренировалась с Кербер в рамках подготовки к Australian Open. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее латвийка Остапенко победила россиянку в финале турнира в Аделаиде.

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