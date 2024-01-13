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Свитолина потренировалась с Кербер в рамках подготовки к Australian Open. Фото
Удачи обеим теннисисткам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Наша спортсменка провела одну из тренировок вместе с немкой, экс-первой ракеткой мира Анджелик Кербер. Соответствующее фото Элина разместила на своей странице в Instagram.
"Просто две мамы поиграли в теннис" – подписала фото Свитолина.
Напомним, что ранее латвийка Остапенко
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