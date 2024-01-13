Свитолина потренировалась с Кербер в рамках подготовки к Australian Open. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Наша спортсменка провела одну из тренировок вместе с немкой, экс-первой ракеткой мира Анджелик Кербер. Соответствующее фото Элина разместила на своей странице в Instagram.

"Просто две мамы поиграли в теннис" – подписала фото Свитолина.