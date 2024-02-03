Синнер: Я бы хотел, чтобы у каждого были такие родители, как у меня

Итальянский теннисист, чемпион Australian Open-2024 Янник Синнер (АТР №4) рассказал о своем детстве и отношениях с родителями.

"В детстве был очень сильным. В восемь лет я выиграл чемпионат Италии по горнолыжному слалому, а затем еще несколько лет боролся за медали, когда к слалому и гигантскому слалому добавились скоростные дисциплины. В то же время я занимался теннисом и думал, что в горнолыжном спорте одна ошибка приводит к тому, что ты выбываешь из соревнований и к тому же нужно было вставать рано утром, а теннис мне нравился еще и потому, что этот вид спорта помог мне развиваться. как личности.

Мои родители – особенные люди. Когда я возвращался из школы, их еще не было дома – они работали. После школы я ходил кататься на лыжах, когда я возвращался домой в 4:30, мама была дома, а я отправлялся играть в теннис. Мои родители воспитали во мне жесткую трудовую дисциплину. Именно такой менталитет они мне привили: "Если ты хочешь чего-нибудь достичь, ты должен работать". Такой морали можно научиться, но чаще ее прививают именно родители.

Я бы хотел, чтобы у каждого были такие родители, как у меня, потому что они всегда позволяли мне выбирать то, что я хочу. Даже когда я был младше и занимался разными видами спорта, они никогда не давили на меня. Я хотел бы, чтобы такая свобода была доступна как можно большему числу детей" – сказал теннисист.