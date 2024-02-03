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Дядя Надаля назвал двух будущих гегемонов мужского тенниса
Трудно не согласиться
Дядя легенды мирового тенниса, 22-кратного обладателя титулов на уровне Grand Slam Рафаэля Надаля, испанский тренер Тони Надаль рассказал, кто будет по его мнению доминировать в мужском теннисе в ближайшие годы.
"Когда для победы ударов уже недостаточно, игроку остается только прибегнуть к помощи тактики. Но у Медведева даже не было такого выбора. Сила и точность итальянца была полностью уничтожена.
После окончания матча Синнера и Медведева я обсуждал игру с детьми. Боюсь, это большое и значимое событие может изменить ситуацию в теннисе на ближайшие годы.
Хотя Синнер долгое время считался самым серьезным соперником Алькараса, ему не хватало победы такого масштаба, чтобы это подтвердить. Он будет главным соперником для нашего теннисиста в ближайшие годы" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Монфис
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