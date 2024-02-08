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Ангелина Калинина проиграла россиянке во втором круге турнира WTA-500
Ранее от этой же соперницы пострадала Леся Цуренко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) продолжается хардовый турнир серии WTA-500. Во втором круге сыграла украинка Ангелина Калинина, которая противостояла формально нейтральной, а фактически представительнице россии Людмиле Самсоновой.
Матч завершился поражением украинки. Она продержалась на корте один час и девять минут. В первом сете удалось выиграть один гейм, во втором – три.
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Общий счет матча – 2:0 в пользу Самсоновой (6:1, 6:3)
Абу-Даби. WTA-500.
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Людмила Самсонова (-) 0:2 (1:6, 3:6)
Это был первый матч между соперницами на профессиональном уровне. Отметим, что в первом же круге этого турнира Самсонова одолела другую украинку – Лесю Цуренко.
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