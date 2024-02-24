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Роджер Федерер показал все преимущества спортивной пенсии. Фото
Швейцарец на релаксе
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поделился со своими поклонниками новыми фото. Звезда спорта сегодня проводит свой отдых в Тайланде, наслаждаясь всеми преимуществами спортивной пенсии. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Надаль
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