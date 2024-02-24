Роджер Федерер показал все преимущества спортивной пенсии. Фото

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер поделился со своими поклонниками новыми фото. Звезда спорта сегодня проводит свой отдых в Тайланде, наслаждаясь всеми преимуществами спортивной пенсии. Соответствующие снимки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Надаль объявил , что не сыграет в Майами.