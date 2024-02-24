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Украинки узнали соперниц на турнире WTA500 в Сан-Диего
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
С 26 февраля по 3 марта в американском Сан-Диего состоится турнир серии WTA500. Три украинки представят наше государство на этих соревнованиях.
Даяна Ястремская (WTA №29) свой первый поединок на турнире сыграет против местной Кэролайн Доулхайд (WTA №45).
Марта Костюк (WTA №30) начнет соревнования поединком против победительницы одного из матчей квалификации. Ее имя станет известно чуть позже.
Леся Цуренко (WTA №34) будет стартовать матчем против британки Кэти Бултер (WTA №50).
Напомним, что ранее Монфис
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