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Украинки узнали соперниц на турнире WTA500 в Сан-Диего

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Украинки узнали соперниц на турнире WTA500 в Сан-Диего

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 26 февраля по 3 марта в американском Сан-Диего состоится турнир серии WTA500. Три украинки представят наше государство на этих соревнованиях.

Даяна Ястремская (WTA №29) свой первый поединок на турнире сыграет против местной Кэролайн Доулхайд (WTA №45).

Марта Костюк (WTA №30) начнет соревнования поединком против победительницы одного из матчей квалификации. Ее имя станет известно чуть позже.

Леся Цуренко (WTA №34) будет стартовать матчем против британки Кэти Бултер (WTA №50).

Напомним, что ранее Монфис проиграл в полуфинале Дохи.

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