Алькарас – о Синнере: Большой вызов для меня, чтобы понять, какой мой уровень

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от поединка 1/2 финала Indian Wells против итальянца Янника Синнера (АТР №3).

– Ваш следующий матч против Янника Синнера. У вас уже в юном возрасте сложилось невероятное соперничество. Не могли бы вы немного рассказать об этом, о том, что это значит для вас и как вы адаптировались и вносили изменения, чтобы играть с ним и играть с ним более эффективно?

– Ну, честно говоря, я не знаю, как я буду настраиваться на игру, как я буду настраиваться на матч. Он сейчас лучший теннисист в мире, несомненно.

Он играет невероятно, ни одного поражения в этом году. Мне очень нравится наблюдать за его игрой. Это будет очень сложный матч. Это будет большой вызов для меня, чтобы понять, какой мой уровень.

Последние два матча против него я проиграл, поэтому мне придется немного подкорректировать свою игру и посмотрим, как все сложится. Но это точно будет самый сложный матч, который я сыграю в этом году.

– Вы из тех игроков, которые оказывают большое влияние на публику. Иногда они аплодируют, иногда смеются, иногда кричат. Сколько энергии вы получите от этих разных эмоций во время игры?

– Это безумие. Мне очень приятно получать такую энергию от публики. Знаете, как вы сказали, разные эмоции, выкрикивают мое имя, потом смеются, не верят в происходящее в игре.

Так что для меня это здорово. Как я уже говорил много раз, мой лучший уровень проявляется, когда я улыбаюсь, когда я иногда не на 100% сосредоточен на матче. Возможно, наблюдение за танцующей публикой, смешные лица или забавные вещи помогают мне улыбаться и наслаждаться игрой на корте – сказал Алькарас.