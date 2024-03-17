  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур проиграла первый финал 2024 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур проиграла первый финал 2024 года

Теннис

Украинка потерпела поражение

Снигур проиграла первый финал 2024 года

Федерація тенісу України

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №135) проиграла в финале турнира серии ITF W75 в Ржичанах (Чехия). Наша спортсменка уступила местной Терезе Валентиновой (WTA №557).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Это был первый финал для украинки в текущем сезоне, она сражалась за 9 титул в карьере. Чешка Валентова продолжила свою победную серию в ITF-туре до 14 матчей, проиграв только один сет. В феврале победила на двух турнирах ITF W15 в Тунисе.

Напомним, что ранее Свитолина показала, как проводит воскресенье.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева прокомментировала вызов в национальную сборную
yellow-arrow
Саккари о финале против Свентек: Будем просто бороться и пытаться выиграть этот турнир
yellow-arrow
Синнер о поражении от Алькараса: Я делал те же вещи снова и снова, и это подвело меня
Дарья Снигур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости