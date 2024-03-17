Снигур проиграла первый финал 2024 года

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №135) проиграла в финале турнира серии ITF W75 в Ржичанах (Чехия). Наша спортсменка уступила местной Терезе Валентиновой (WTA №557).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Это был первый финал для украинки в текущем сезоне, она сражалась за 9 титул в карьере. Чешка Валентова продолжила свою победную серию в ITF-туре до 14 матчей, проиграв только один сет. В феврале победила на двух турнирах ITF W15 в Тунисе.