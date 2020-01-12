Нива не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до финала Кубка Украины

"Нива" не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до 13 мая, когда состоится финал Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тернопольский городской стадион находится в коммунальной собственности, предприятие уведомило клуб о невозможности проведения матчей по требованию УАФ.

Таким образом клуб проведет за пределами города 4 из 5 домашних матчей весенней части Второй лиги.

Для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить основные проблемы: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложи и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.