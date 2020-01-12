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Нива не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до финала Кубка Украины
Клуб проведёт 4 из 5 домашних матчей третьего круга вне родного стадиона
"Нива" не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до 13 мая, когда состоится финал Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тернопольский городской стадион находится в коммунальной собственности, предприятие уведомило клуб о невозможности проведения матчей по требованию УАФ.
Таким образом клуб проведет за пределами города 4 из 5 домашних матчей весенней части Второй лиги.
Для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить основные проблемы: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложи и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.