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Нива не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до финала Кубка Украины

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб проведёт 4 из 5 домашних матчей третьего круга вне родного стадиона

Нива не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до финала Кубка Украины
Новина українською

"Нива" не сможет проводить домашние матчи в Тернополе до 13 мая, когда состоится финал Кубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тернопольский городской стадион находится в коммунальной собственности, предприятие уведомило клуб о невозможности проведения матчей по требованию УАФ.

Таким образом клуб проведет за пределами города 4 из 5 домашних матчей весенней части Второй лиги.

Для проведения финала на тернопольском стадионе должны устранить основные проблемы: недостаточное освещение, несоответствие вип-ложи и медиа-зоны стандартам, отсутствие условий для телетрансляции.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Комментарии (2)
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yaspas74 (тернопіль)
12.01.2020 в 15:40
Народ в шоці від таких рішень.Зоря всі ігри грала в Запоріжжі перед фіналом,що в Тернополі не так?????Це рішення корумпованої людини із ххворобливою головою
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yaspas74 (тернопіль)
12.01.2020 в 15:35
Поперше емблема не та,по друге,для чого такі жертви,команда яка і так з фінансуванням має проблеми недоотримає за 4 гри близько 400 000грн від квитків.Що заважає грати???Знову змінюватимуть газон???Ставте вишки,додавайте світла чим люди заважають,в нас і так проблема відвідуваності.
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