Президент Вереса: В Украине еще не было футбольного клуба в форме АО, мы будем первые

Президент НК "Верес" Иван Надеин рассказал об инициативе преобразования клуба в публичное акционерное общество.

Надеин пожаловался на забюрократизированную процедуру.

Первая проблема, с которой мы столкнулись, когда начали процесс создания публичного акционерного общества - отсутствие практики. В украинском футболе не было клуба в форме ПАО. Мы - первые! В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предлагали нам хорошо подумать перед тем регистрировать именно публичное ПАО. Но мы точно хотим это сделать.

Сейчас, по словам президента клуба, процесс на финишной прямой, документы уже подали.

"Была задержка с оценкой торговой марки "Верес", это тоже заняло определенное время, но все, что нужно было сделать, мы сделали, - рассказывает Иван Надеин. - Дальше слово за чиновниками. Надеюсь, в ближайшее время порадуем своих болельщиков и спонсоров клуба хорошими новостями".

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Описал президент клуба и то, как будет работать ПАО.

"В публичный оборот будут выпущены акции клуба, которые каждый желающий, подчеркиваю, каждый сможет купить. Например, у вас есть 1000 гривен, и вы хотите стать акционером клуба. Прекрасно, покупайте акции на эту сумму, они будут в свободном доступе. Это первое, о чем нужно помнить.

Во-вторых, акции - это ценные бумаги, они имеют стоимость, и в будущем вы сможете их продать, если возникнет такая необходимость или желание.

В-третьих, чем больше у вас акций, тем больше у вас будет рычагов влияния на политику клуба. Одновременно все акционеры видеть, бюджет клуба, на что расходуются средства. Появляется элемент прозрачности и подотчетности.

Если простым языком, в обмен на деньги акционеры получают возможность влиять на развитие клуба и его будущее", - сказал Иван Надеин.