Президент Вереса: Годовой бюджет клуба превышает 12 млн грн

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о финансовом положении клуба.

"Годовой бюджет "Вереса" превышает 12 млн грн. Только с того момента, как я зашел в клуб, лично мной, группой компаний "Укртепло" было инвестировано 7 млн ​​грн. Игроки и тренерский штаб вовремя получают зарплату и премии. Команда имеет деньги на тренировки, базу, выезды на матчи и основные потребности.

Городской совет подтвердил свои намерения стать партнером "Вереса", и мы благодарим мэру и депутатам за это решение. С самого начала шла речь о том, что общество не останется в стороне клуба. Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы писать о том, что кто-то у кого-то что-то выпрашивает.

"Верес" – это общее дело общины, городского совета, спонсоров, разве нет?

Кроме того, город принимает участие в финансировании различных видов спорта – волейбола, баскетбола, футзала. А "Верес" предыдущие два года не получал ни копейки.

Есть еще один важный аспект, на который я бы хотел обратить внимание. Никакой связи между "Ривнетеплоенерго" и "Вересом" нет.

В некоторых комментариях в социальных сетях встречал мнение, что, мол, "Верес" финансируется благодаря работе "Ривнетеплоенерго". Так могут писать только люди, которые не понимают, как работает жилищно-коммунальная сфера.

Все, что я вложил в "Верес", это мои собственные средства и деньги компании "Укртепло", - сказал Надеин.