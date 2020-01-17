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Вратарь Ужгорода перебрался в словацкий клуб четвертого дивизиона
Мирослав Лютнянский вернулся в клуб Павловцы над Ужем
Вратарь "Ужгорода" Мирослав Лютнянский продолжит карьеру в соседней Словакии.
Он вернулся в команду, в которой выступал перед тем, как перешел в состав "Ужгорода" – клуб четвертого дивизиона ФК "Павловцы над Ужем", который базируется в одноименном селе вблизи украино-словацкой границы.
"Затерянный сын вернулся", - с таким названием вышли публикации в словацких СМИ о возвращении Мирослава в местный клуб.
Словацкая пресса описывает украинского кипера как любимца местной публики и прогнозирует, что с его присутствием на последнем рубеже команда может быть спокойной.