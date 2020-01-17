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Вратарь Ужгорода перебрался в словацкий клуб четвертого дивизиона

Вторая лига
(1 голосов)

Мирослав Лютнянский вернулся в клуб Павловцы над Ужем

Вратарь Ужгорода перебрался в словацкий клуб четвертого дивизиона
Новина українською

Вратарь "Ужгорода" Мирослав Лютнянский продолжит карьеру в соседней Словакии.

Он вернулся в команду, в которой выступал перед тем, как перешел в состав "Ужгорода" – клуб четвертого дивизиона ФК "Павловцы над Ужем", который базируется в одноименном селе вблизи украино-словацкой границы.

"Затерянный сын вернулся", - с таким названием вышли публикации в словацких СМИ о возвращении Мирослава в местный клуб.

Словацкая пресса описывает украинского кипера как любимца местной публики и прогнозирует, что с его присутствием на последнем рубеже команда может быть спокойной.

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В статье: ФК Ужгород Мирослав Лютнянский
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Источник:
uzhgorod.net.ua

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