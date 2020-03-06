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Центральный стадион Винницы отдали общественной организации

Вторая лига
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До лета. Для матчей Второй лиги

Центральный стадион Винницы отдали общественной организации
Новина українською

Исполнительный комитет горсовета Винницы своим решением бесплатно предоставил Центральный городской стадион, на улице Винниченко, 13 ОО "Футбольный клуб "Нива - Винница ".

Общественная организация может тренироваться и проводить игры Второй лиги на этой арене.

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В решении не указан конкретный срок, на сколько ОО предоставлено стадион, зато есть уточнение, что речь идет о чемпионате среди команд Второй лиги сезона 2019-2020 годов согласно календарю.

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А матчи последнего, 33 тура в этой лиге будут сыграны 23 мая.

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В статье: Стадион Вторая лига Нива (Винница) Винница
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