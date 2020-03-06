Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центральный стадион Винницы отдали общественной организации
До лета. Для матчей Второй лиги
Исполнительный комитет горсовета Винницы своим решением бесплатно предоставил Центральный городской стадион, на улице Винниченко, 13 ОО "Футбольный клуб "Нива - Винница ".
Общественная организация может тренироваться и проводить игры Второй лиги на этой арене.
В решении не указан конкретный срок, на сколько ОО предоставлено стадион, зато есть уточнение, что речь идет о чемпионате среди команд Второй лиги сезона 2019-2020 годов согласно календарю.
А матчи последнего, 33 тура в этой лиге будут сыграны 23 мая.
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Источник:Рішення виконкому міськради Вінниці
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