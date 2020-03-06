Центральный стадион Винницы отдали общественной организации

Исполнительный комитет горсовета Винницы своим решением бесплатно предоставил Центральный городской стадион, на улице Винниченко, 13 ОО "Футбольный клуб "Нива - Винница ".

Общественная организация может тренироваться и проводить игры Второй лиги на этой арене.

В решении не указан конкретный срок, на сколько ОО предоставлено стадион, зато есть уточнение, что речь идет о чемпионате среди команд Второй лиги сезона 2019-2020 годов согласно календарю.

А матчи последнего, 33 тура в этой лиге будут сыграны 23 мая.